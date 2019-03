Begge Øksillagene endte blant de ti beste

Øksnes

Mens guttene ble slått ut i kvartfinalen av Kristiansand, var det over og ut for jentene i åttedelsfinalen, i en kamp som de først hadde vunnet før protester fra motstanderen gjorde at slutten av kampen måtte spilles om igjen.

Både jente- og guttelaget til Øksil måtte reise hjem fra helgens U19 NM i Stavanger. Men begge lagene fikk likevel hederlige plasseringer. I kampen om 9-10 plassen, måtte jentene gi tapt 0-2 for Bodø Volley, og havnet dermed på tiendeplass. (25-14, 25-8)

Guttelaget kom til slutt på sjetteplass, etter at de tapte 0-2 mot Sandnes volleyballklubb (17-25, 18-25).

Finalen i gutteklassen ble vunnet av Kristiansand, som slo TIF Viking 2-0 i finalen. I jenteklassen var det KFUM Stavanger som dro seieren i land, etter at de slo KFUM Volda 2-0 i finalen. (25-27, 22-25)