Ingen trålkvoter til kystflåten

Øksnes

Det er Fiskeribladet som skriver dette.

Forslaget ble bare støttet av SVs representant i komiteen, mens Arbeiderpartiet og Senterpartiet går inn for å utrede et hjemfall av fiskerettigheter knyttet til behandlingen av en stortingsmelding om kvotesystemene.

– Grunnen til at vi ikke ønsket å vedta en slik hjemfallsordning som SV foreslår nå, er at vi har sagt at vi vil se kvoteordningene i fiskeriene i en helhet i en egen melding til Stortinget, sier Cecilie Myrseth (A) til avisa.

Hun understreker overfor Fiskeribladet at Arbeiderpartiet også ser at kystflåten har et godt kvotegrunnlag, men viser til at partiet står fast på at trålstigen som sikrer kvotefordelingen mellom flåtegruppene, skal fortsatt gjelde.

– Vi står også fast på at kvotene som struktureres skal tilbakeføres til flåtegruppene, sier hun.