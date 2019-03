Går så det suser for Ståle Nilsen Seafood AS

Solgte fisk for 625 millioner kroner i fjor

Myre-selskapet Ståle Nilsen Seafood AS består kun av to personer, og i fjor omsatte de fisk for over 625 millioner kroner. På bunnlinja viste regnskapet småpene 12,6 millioner etter skatt.