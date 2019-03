Øksnes Høyres valgliste

Øksnes

VOL har tidligere skrevet om Øksnes Høyres listetopper til valget. Nå er hele listen klar.

Kai Freddy Evensen Kai Freddy Evensen topper for Øksnes Høyre Det er et relativt ferskt fjes i Øksnes-politikken i person av Kai Freddy Evensen som vil fronte Øksnes Høyre under årets valgkamp. Han går ydmyk og energisk til oppgaven.

1. Kai Freddy Evensen

2. Jenny Helen Johansen

3. Eirik Harald Woie

4. Olav Lind

5. Elisabeth Sørdahl

6. Inge Nilsen

7. Henning Woie

8. Torgeir Larsen

9. Vårinn Lassesen

10. Dag Myklestad

11. Atle Hansen

12. Jonny Rinde Johansen

13. Ken-Terje Larsen

14. Odd-Roald Flage

15. Elin Holm

De fire øverste kandidatene er kummulerte.

– Vi har en brukbar balanse mellom herrer og damer, og det er bra. Videre har vi forsøkt å få både unge og voksne med på lista. Alt i alt mener jeg vi har klart å sy sammen ei god liste, sier Nilsen til VOL.

Lind tilbake i partiet

Nilsen er videre glad for at partiet har fått Olav Lind tilbake etter mange år som medlem av Øksnes Tverrpolitiske Liste. Han representerer erfaring og kontinuitet.

– Personlig er jeg også glad for at Torgeir Larsen har meldt overgang til oss. Jeg tror han vil gjøre en god jobb for oss, poengterer Nilsen, som sier det har vært mange spørsmål om hvilke typer folk partiet ønsker og hvilken geografisk tilhørighet disse bør ha.

– Etter min mening er det viktigst at de ønsker å gjøre en jobb og ikke hvor de bor eller hvilket yrke de har. Om de bor på Strengelvåg eller Myre er ikke så viktig, ei heller hva de jobber med, understreker lederen av valgkomitéen.