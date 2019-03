Solgte «Havbåra» - jakter ny båt

Øksnes

Kystbåten «Havbåra» har i mange år vært en trofast leverandør av fisk til Sommarøy Produksjonslag i Myre havn. Nå har han solgt båten, dog uten rettigheter, og jakter på en nyere båt.

– Ja, det stemmer at båten er solgt til Rørvik. Men i alle fall foreløpig fisker den ennå på våre kanter og leverer fangstene på Myre, da den nye eieren har brukt å oppholde seg her under sesongen, beretter Rognan til VOL.

Godt tilbud

Rederen ønsker ikke å utdype hva salgssummen for båten var, men han sier det var et godt tilbud som han slo til på. Han har i en tid hatt planer om å erstatte «Havbåra» til fordel for en nyere båt.

Rognan har per i dag ikke tatt en beslutning for hvilken båt han kommer til å gå til anskaffelse av.

– Det er litt vanskelig å svare på dette nå. Jeg er litt i søket etter ny båt, men som sagt er det alt for tidlig å si noe om hva jeg kan komme til å lande på, fastslår han.

Kvoterettighetene som tilhørte «Havbåra» har Rognan beholdt.