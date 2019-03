«Er behandlingen av saken om brannberedskap i Skipnes tilfredstillende behandlet»

Øksnes

Øksnesavisa av 7. mars d.å. har et oppslag om manglende svar på søknad om støtte til brannberedskap i Skipnes.

Det framgår av oppslaget at søknaden ble fremmet 12. april 2018. Søknaden ble avslått og avslaget ble påklaget. Etter diverse purringer – senest 26. februar d.å. foreligger ennå ikke svar. Begrunnelsen fra Teknisk enhets side er stor saksmengde. Teknisk enhet er på mange måter «navet» i utviklinga av kommunen – både i forhold til private tiltak og næringsrelaterte tiltak.

Å måtte vente på nødvendige vedtak – administrativt eller politisk – er uansett utfordrende for den enkelte søker og i noen sammenhenger kan det også medføre økonomiske tap. For ofte har jeg registret svar fra Teknisk enhet om at stor arbeidsmengde og manglende kapasitet medfører lang ventetid på svar.

Mener ordfører at den kommunale behandling av søknaden om økonomisk støtte til brannberedskap i Skipnes er tilfredsstillende ut fra bestemmelser i Offentlighetsloven? Vil ordfører se til at saka blir fremmet til politisk behandling så snart som mulig? Etter det jeg kjenner til, er bemanningen ved Teknisk enhet styrket. Mener ordfører at bemanning og kompetanse pr. i dag er på et nivå hvor innbyggere slipper å vente i månedsvis på svar? Ved en politisk behandling av ovennevnte søknad, vil ordfører bidra til å sette søknaden inn i en mer generell vurdering av brannberedskap for Øksnes Vestbygd?»