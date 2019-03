Øksil sikter høyt under NM-U17

Øksnes

– Det er alltid veldig åpent i slike mesterskap, der mange lag mobiliserer ekstra og er veldig skjerpet. Samtidig har flere av spillerne våre medaljer fra tidligere mesterskap. Vi vet at vi har muligheter selv om det blir tøft, sier ildsjel og Øksil-trener, Hanne Steen.

Slått ut i 8-delsfinale etter å ha tapt kamp som de først hadde vunnet Det ble en høydramatisk kamp for Øksils J19 under lørdagens åttedelsfinale mot KFUM Volda, til slutt ende med et bittert tap.

Jentene har kommet i pulje med Stavanger og Hessa. Steen har tro på at de har gode sjanser.

– Våre jenter møter nå lag som vi kjempet mot for to år siden i Tromsø, da det ble bronsemedalje. Stavanger ble den gang norgesmestre, så det blir en svært tøff start. Om vi blir nummer to eller tre i puljen har vi allikevel mulighet til å gå videre, så her blir nok den største spenninga på lørdag når vi starter krysspill med de andre puljene, sier Steen.

NM 19 i volleyball: Begge Øksillagene endte blant de ti beste Under helgens NM 19, på Sola, utenfor Stavanger, markerte både G- og J19-laget til Øksil seg med mye godt spill.

Guttene, på sin side, skal i ilden mot Randaberg og Molde. Ifølge Steen er det sannsynlig at begge disse lagene har store ambisjoner foran mesterskapet.

– Våre gutter endte på 3. plass i 2018. For to år siden, da vi møtte de samme aldersgruppene, kom guttene helt til finale. Her blir mye avgjort på disiplin og konsentrasjon, og er vi best på det, kan dette bli en trivelig helg, sier Steen.

På spørsmål om både gutte- og jentelaget sikter seg inn blant de fem-seks beste, svarer Steen bekreftende ja.

– Vi har i alle fall kvaliteter til å være helt oppe i teten, men det er mye som skal klaffe i en sånn turnering. I sluttspillet møter man jo gode lag, og da kan det plutselig bli bråstopp. Dette kommer til å bli veldig spennende, slår Hanne Steen fast.