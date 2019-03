Mange nye navn for Øksnes Venstre

Øksnes

Martinussen melder om en lett og fin tone i partiets nominasjonsmøte i går, og han ser nå fram til å samarbeide med partimedlemmene.

– Lista representerer et rimelig greit tverrsnitt av Øksnes´ befolkning, noe som borger for at mange nyanser vil komme fra i framtidige debatter. Vi har mange nye fjes, der noen har politisk erfaring og noen ikke. Felles for de alle er at de har en god kunnskap om Øksnes-samfunnet, beretter Martinussen.

Bygge politikk nedenfra

Han fastslår at politikk bygges nedenfra, og nå skal alle partimedlemmene få gi sitt bidrag til programmet partiet skal gå til valg på. Han er videre klar på at først da vil Øksnes Venstre komme med et «politisk statement».

– Men jeg kan si at Venstre vil at fokus skal være på å ta vare på de som av ulike årsaker trenger en hjelpende hånd fra samfunnet. Det kan være familier med dårlig råd eller elever som faller utenfor i en krevende skolehverdag.

Martinussen lover også at partiet skal gjøre sitt for at kommunen skal delta i «det grønne skiftet». For at folk skal velge grønt, må det finnes gode og grønne alternativer, mener han. Venstre vil aktivt legge forholdene til rette for at lokalt næringsliv skal utvikle løsningene som kreves i den nye grønne økonomien, utdyper han videre.

– Det vil både gi folk flest en enklere og bedre hverdag og skape de nye arbeidsplassene og bedriftene som vi skal leve av i fremtiden, konkluderer partileder og listetopp for Øksnes Venstre.