Øksil G17 tok sølvmedalje

Øksnes

Motstander i finalen var TIF Viking, fra Bergen, som vant kampen 2-0. TIF Viking var det beste laget i første settet, som de vant 25-15 og tidvis dominerte. De var mest presise, gjorde færrest feil og prikket inn knallharde server og smasher.

Mange på tribunen trodde nok at Øksil ville få det svært tøft i andre settet, men laget var mer skjerpet, gjorde færre feil og sørget for et atskillig jevnere sett.

Øksil leder også settet i store deler av kampen, og ledet en periode med fem mål. Men motstanderen kjempet seg inn igjen i kampen og utlignet stillingen. På slutten av settet var Øksils Vebjørn Vottestad uheldig da han skulle hente opp en ball.

Han tråkket på en stol utenfor banen, skled og forstuet foten. Etter den hendelsen så det ut til at noe av luften gikk ut av Øksil-ballongen. TIF Viking taklet presset best i sluttfasen og vant til slutt kampen 25-22.

Selv om det ble tap, understreker Øksil-trener Hanne Steen at hun er svært stolt over sølvmedaljen i NM.

– I første settet var vi litt preget av nerver, men etter hvert synes jeg guttene kom inn i hodet på TIF Viking, selv om de totalt sett var sterkest, sier hun til VOL etter kampen.

Andre settet er hun enda mer fornøyd med.

– Da tar vi initiativet i kampen og klarer å holde det lenge. Dessverre kommer skaden til Vebjørn på et veldig kritisk punkt, da vi ledet 22-20. Dersom vi hadde vunnet settet og fått ett til, tror jeg kampen hadde vært helt åpen, sier Steen.

Flere av Øksils spillere gjorde seg svært bemerket under mesterskapet. Tre av dem havnet nemlig på turneringens All star lag. Disse var Simon Evensen (opplegger), Asgeir Nygård (libero) og Kasper Jørgensen (midtspiller)

– Det var ingen lag som fikk flere spillere på All star-laget, så det tyder på at dette var seier for kollektivet vårt, slår Hanne Steen fast.