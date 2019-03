Øksnes

Fredag var det tre kilometer klassisk intervallstart, der både Johan Lien Nordeng og Sivert Nordeng startet.

Mens Johan kom på andreplass med tiden 9:17,3, 16,8 sekunder bak vinner Robert Skog Kristiansen fra Tromsø SK Langrenn, kom Sivert på tredjeplass med tiden 9:33,7. Dette er sistnevnte veldig fornøyd med.

– Målet var å komme på pallen, så jeg er veldig fornøyd med resultatet. Jeg tenkte aldri på å slå Johan da han er hakket bedre enn meg, sier Sivert.

John Håvard Knudsen-Larsen (13), også fra Alsvåg IL, gikk 2 kilometer klassisk intervallstart der han fikk 13.-plass. Lagkamerat Vegard Bråthen (14) fikk en 9.-plass i sin klasse.

– Typisk vesterålsvær

Under 7,5 kilometer fellesstart fri teknikk lørdag, klaffet det igjen for søskenbarna Johan og Sivert. Johan tok førsteplassen med tiden 18:03,5, og Sivert kom i mål til andreplass 29 sekunder senere.

– Jeg lå ganske midt i puljen, men grunnet god gli tok jeg meg inn til en 2.-plass. Det er jeg veldig fornøyd med, sier Sivert.

16-åringens far, Tommy Nordeng, sier det var typisk vesterålsvær i Vadsø denne dagen.

– Det var null grader, snø og sludd. Med ski som jeg hadde smurt og snøen, fikk han veldig god gli. Det ble rett og slett typisk vesterålsvær, så mens de andre klødde seg i hodet var dette helt topp for oss, sier han.

I sin klasse tok Bråthen 8.-plass, mens Knudsen-Larsen fikk en 16.-plass.

Beste etappetid

Søndag var det derimot klart for stafett, der søskenbarna Nordeng og Knudsen-Larsen stilte.

– Johan, som gikk første etappe, gjorde det veldig bra. Han lå 20 sekunder fremfor konkurrentene da han kom inn til veksling, og satte dermed sin beste etappetid. Sivert gikk andre etappe og lå 48 sekunder fremfor de andre ved siste veksling. Dermed satte også han sin beste etappetid, forklarer far Nordeng.

I siste etappe gikk det derimot ikke helt etter planen. Den var det Knudsen-Larsen på 13 år som gikk, og en av konkurrentene var Skog Kristiansen fra Tromsø, som vant sprinten under hovedlandsrennet i februar.

– Det er litt brutalt å sette en 13-åring opp mot de beste i landet, men Alsvåg IL er et lite lag og vi er derfor bare glad for å kunne stille lag. At vi da blir blant de ti beste, er veldig bra, sier Nordeng.

Ifølge han er det klubbfølelsen og å bygge team som gjelder når man går stafett.

Alle resultatlistene finner du her.