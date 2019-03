Ennå ikke ferdig vurdert

Fakta om «Truls-saken»

Natt til 14. juni forsvinner Truls Johansen på havet. Navnet hans blir frigitt av politiet etter kort tid. Det blir raskt satt i gang et omfattende søk etter Truls både på havet og på land.

17. juni skriver VOL at det ikke var en båtulykke 14. juni, men to.

Få dager etterpå blir det opprettet et fond som skal bidra økonomisk til letingen etter Truls. Lokalsamfunnet stiller opp. I skrivende stund har det tikket en million kroner inn på fondet. Det blir brukt store private ressurser til å lete etter Truls. Mye av søket blir gjort av Andre Reinholdtsen og båten «Viljar»

21. juni blir tre personer fremstilt for varetektsfengsling i Vesterålen tingrett. Tingretten mener at to av de tre ikke bør fengsles fordi det ikke er skjellig grunn til mistanke. Lagmannsretten omgjør kjennelsen. Alle må i varetekt.

Rundt sankthans settes det hunder inn i søket. Hundene markerer, men det blir ikke gjort funn.

3. juli melder VG at den siktede 35-åringen skal ha avfyrt skudd på havet for å varsle. Samme dag blir to av de tre siktede sluppet fri fra varetekt. Det blir brukt store ressurser til å lete etter Truls langt ut i juli.

17. juli setter politiet inn svenske spesialhunder, de samme som ble brukt i forsvinningen av Kim Wall.

22. juli melder VOL at søket på havet blir oppgitt. 31. juli meldes det at hundene har gjort fem ulike markeringer.

1. oktober blir det gjennomført en rekonstruksjon basert på forklaringen til hovedsiktede.

Mars 2019: Politiet har varslet at saken vil bli påtalemessig vurdert lokalt i slutten av denne måneden.