Etterlyser navnekonkurranse for nytt kulturhus

Øksnes

VOL har gjentatte ganger skrevet om planer for ei ny kulturell storstue i Øksnes, der det frivillige initiativet «Folkets hus» over flere år har jobbet for å realisere et flerbruksbygg.

Folkets Hus og kommunen i samarbeid? Øksnes kommune skal etablere en arbeidsgruppe for å jobbe med utvikling av skolekvartalet på Myre for framtiden. Her er styret i Folkets Hus invitert inn for å drøfte en mulig samlokalisering for et framtidig kulturhus i kommunen.

Etter at Øksnes kommune nylig har satt i gang et større prosjekt for å utvikle dagens skoleområde, ønsker kommunen også å se dette i sammenheng med et framtidig flerbruksbygg eller kulturarena. Enhetsleder skole, barnehage og kultur, Jarle R. Meløy, lanserte i den forbindelse begrepet «Skreiens hus».

– Utlys navnekonkurranse

Nå har altså en øksnesværing kommet med forslag til kommunen om å utlyse en navnekonkurranse.

– Det jeg nå håper er at det utlyses en navnekonkurranse i forbindelse med igangsettingen av byggeprosjektet. Jeg har hørt både «Folkets Hus», noe som (for meg) minner om traust fagbevegelse og strenge murkolosser. Det er også foreslått «Skreiens Hus» ... Huset til Skreien, noe á la Biomar eller Primex? Skriver den engasjerte øksnesværingen til kommunen.

Vedkommende påpeker at skreien har en sterk historie og god klang her i Vesterålen. Den er elsket og lovprist i utallige sammenhenger, og kanskje den kunne bli kalt opp i en eller annen forbindelse innomhus i nybygget?

Se til fjellene

– Jeg vil sterkt anbefale å utlyse navnekonkurranse, noe som er både engasjerende, morsomt og demokratisk. Vi har for eksempel fantastiske fjelltopper rundt i kommunen vår; Snykolla, Skipet, Salen osv. Mange vakre navn som betyr noe for mange, som er schwung over og i tillegg artistiske. I Bodø finnes Stormen, et sterkt og godt navn, Aurora i Kirkenes, Kilden i Kristiansand og Storstuggu på Røros. Mulighetene er mange. Bare en idé jeg måtte lufte! Avrunder den engasjerte øksnesværingen.