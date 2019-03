Har fått tilskudd fra Nasjonale turiststier

Øksnes

– Det er helt fantastisk. Det er jo dette vi har håpet på og jobbet for, sier Karianne Bråthen, ordfører i Øksnes kommune til VOL.

53.000 besøk i fjor

Dronningruta, som går fra Stø til Nyksund, er en veldig populær tursti. Fra 29. mai til 23. august i fjor, ble det gjort 53.281 registreringer på telleapparatene på Dronningruta. I fjor sommer var Dronningruta en av turtraseene under «Monsen minutt for minutt». Dagen Lars Monsen og hans følge gikk Dronningruta, ble det registrert nesten 900 mennesker av telleapparatene.

Pengene som turiststien nå har fått tildelt, skal gå til prosjektledelse og tilrettelegging av stien.

– Jeg har en veldig god magefølelse Kultursjef Trond Ståle Mathisen i Øksnes, har nå sendt søknad om å få Dronningruta tatt opp som nasjonal turiststi. - Vi har en godt begrunnet søknad og magefølelsen min er god den, sier han.

– Hvis dere ikke hadde fått denne tildelingen, ville dere da måtte søkt eller hentet penger til dette andre steder?

– Det kan godt hende, men da vi satset på å få dette tilskuddet er det ikke noe vi til nå har vurdert, sier Bråthen.

Dette tilskuddet er en del av planen med at Dronningruta skal bli nasjonal turiststi, noe som kommunen vil få svar på i løpet av året.

31. 000 Dronningtur-turer i fjor: – Tror ikke tallene skal være langt fra sannheten – De usikre momentene kan gi både pluss og minus i tallene, sier Bård Meløe i Vesterålen friluftsråd. Tallene fra Dronningruta skal brukes i søknaden om å bli nasjonal turiststi, og i 2019 skal det foretas ny registrering av antallet turgåere på ruta.

– Helhetlig og langsiktig planlegging

I år gis det totalt 11,5 millioner kroner i tilskudd til de 16 av de totalt 22 turiststiene som søkte om tilskudd.

– Ordningen med nasjonale turiststier er en suksess. Derfor gir regjeringen mer penger til skilting, merking og annen tilrettelegging over hele landet. Vi vil ta imot den økende mengden turister i norsk natur uten at det fører til slitasje, forsøpling og redningsaksjoner. Dette må skje gjennom helhetlig og langsiktig planlegging, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en pressemelding.

I Norge er det flere naturområder som er populære turistmål. Mye besøk fører ofte til utfordringer knyttet til blant annet sikkerhet og slitasje. For at de lokale kreftene skal få mulighet til å bedre tilrettelegge for turistbesøk, ble tilskuddsordningen til Nasjonale turiststier innført i 2017.