Mollekleiv innstilt som kandidat til å bli idrettspresident

Valgkomiteens medlemmer har lagt flere kriterier til grunn i sitt arbeid og innstilling til aktuelle kandidater.

NIF-KANDIDAT: – DOPING ER UOPPRETTELIG SVIK DERFOR BØR JEG BLI NY IDRETTSPRESIDENT: I slutten av mai skal det velges ny idrettspresident når det innkalles til idrettsting på Lillehammer. Valgkomiteen legger frem sin innstilling i april, men seks kandidater er i dag aktuelle for vervet. Disse seks har fått ti likelydende spørsmål og presenteres over seks dager i VG.

– I vårt arbeid har vi vært opptatt av at Idrettsstyret skal kunne jobbe som et team, være strategisk orientert og bidra til å sette idrettspolitikk på dagsorden. Styret skal ha sterke ledere som kan bidra til å bygge tillit internt i idrettsorganisasjonen og til politiske beslutningstakere. Idrettspresidenten skal være et heltidsverv og må fremstå som norsk idretts fremste merkevare. Et sterkere samarbeid mellom Idrettsstyret og særforbundene vil være viktig for å sette et tydelig fotavtrykk for Norge internasjonalt, sier Valgkomiteens leder, Anne Irene Myhr i en pressemelding og legger til;

– Vi har innstilt fire kandidater som er 31 år eller yngre. Begrunnelsen er at de med sin erfaring kan være tydelige på innholdet i forventningene om fornying og utvikling av organisasjonen.

Valgkomiteen har hatt 13 heldagsmøter og gjennomført 55 intervjuer og samtaler med aktuelle kandidater. Alle medlemmene av det sittende idrettsstyret har blitt intervjuet. Oppgaver i komiteen er fordelt mellom valgkomiteens medlemmer med bakgrunn i kompetanse og nettverk. Valgkomiteen har gjennomført en omfattende referansesjekk på alle kandidater.

Det har foreløpig ikke lyktes VOL å få en kommentar fra Eirik Sørdahl.

Komplett oversikt over Valgkomiteens kandidater til nytt idrettsstyre er som følger:

President Sven Mollekleiv, 64 år, Oslo

1 visepresident Elisabeth Faret, 51 år, Stavanger

2 visepresident Johann Olav Koss, 51 år, Oslo

Styremedlem Sebastian Henriksen (under 26 år), 22 år, Tromsø

Styremedlem Sondre Sande Gullord, 29 år, Gjøvik/Oslo

Styremedlem Zaineb Al Samarai, 31 år, Oslo

Styremedlem Vibecke Sørensen, 51 år, Bærum

Styremedlem Ole Jørstad, 56 år, Levanger

Styremedlem Erik Unaas, 60 år, Eidsberg

Styremedlem Astrid Strandbu, 50 år, Tromsø

Styremedlem Sara Stokken Rott (under 26 år), 22 år, Bergen

Valgkomiteens innstilling til ledere av tingvalgte komiteer:

Kontrollkomiteen Mariann Steine Bendriss, Oslo

Lovutvalget Bodil Høstmælingen, Oslo

Domsutvalget Ivar Sølvberg, Ålesund

Appellutvalget Carl Petter Martinsen, Rådal