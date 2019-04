Tildeler adresser i Øksnes

Øksnes

Det har lenge vært et savn i Øksnes blant de mange som ikke har en konkret gateadresse å forholde seg til. Også for blålysetatene har dette til tider vært en utfordring, for med kun adresse Alsvåg eller Stø kan det selvsagt være vanskelig å finne fram til korrekt bolig.

Nå lover Øksnes kommune at det gis full prioritet å få tildelt konkret gateadresse til de mange som ennå ikke har dette. I dag går det ut brev til mange husstander langs Alsvågveien.

– Kommunestyret vedtok i fjor korrekt skrivemåte på mange veinavn, mens det var noen få som ennå ikke er avklart. Disse som ikke har fått avklart korrekt skrivemåte ennå, vil bli avgjort av Kartverket, opplyser GIS-ingeniør Erik Johansen ved kommunens tekniske enhet.

Ca. 50 prosent

Johansen mener det i dag er om lag halvparten av husstandene i Øksnes som ennå ikke har en konkret gateadresse å forholde seg til. Disse kan se fram til ny adresse relativt raskt.

– Vi har nettopp sendt ut brev med informasjon til adressater langs Alsvågveien, der det også er gitt en frist for å komme med innspill dersom man ønsker det. Når vi er ferdige med husstandene langs Alsvågveien, med tilstøtende sidegater, vil vi jobbe oss videre innover fjorden med tildeling av adresser, redegjør Johansen.

Ferdig før årsskiftet

Han lover at teknisk etat har fokus på oppgaven og kjører på for fullt. Han kan likevel ikke være mer konkret på når han regner med å være ferdig med jobben.

– Nei, det kan jeg ikke si noe om. Men vi kjører som sagt på for fullt, og tar område for område helt til vi er i mål. I alle fall i god tid før årsskiftet skal vi være i havn, lover han.