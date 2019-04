Øksnes

Ifølge Kai Eriksen, operasjonsleder hos Politiet i Nordland, skal det være snakk om at to båtmotorer er stjålet.

– Patruljen har vært på stedet og gjort tekniske undersøkelser, og snakker nå med vitner. Vi mistenker at det kan være kjøretøy involvert da båtmotorer er for tunge til å frakte for hånd, sier han til VOL rundt 16:20 mandag ettermiddag.

Hvilken type båtmotorer det er snakk om, vet Eriksen ikke.

– Vet dere noe om hvor mange gjerningsmenn det er snakk om?

– Nei, det er det litt for tidlig å si noe om, sier Eriksen.

Operasjonslederen opplyser at politiet vil pakke sammen i løpet av kort tid, men at de er ute etter mer informasjon.

– Hvis det finnes flere som har observasjoner eller opplysninger om hendelsen, ønsker vi gjerne at de tar kontakt med politiet, sier han.