Folkeopplysningsmøte om narkotika

Øksnes

Den 14. mai ønsker Torbjørn Nervik fra Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) å komme til Øksnes for å holde et infomøte for foreldre. Torbjørn Nervik har en unik kompetanse innen narkotikaforebyggende arbeid. Han reiser landet rundt og holder foredrag for skoleungdom og kurs for foreldre og fagpersoner, opplyser Marianne Reinholdtsen i sanitetsforeninga.

Foredraget består av mye faktainformasjon om narkotika og er et veldig tilspisset tema, noe som har vært etterspurt av Øksnes-folket, påpeker Reinholdtsen.

– Med seg på laget har han foreldreparet Bratland. De holder foredrag angående sin sønn som mistet livet i 2017 etter engangsbruk av det populære stoffet MDMA. Dette er et stoff som ofte uskyldiggjøres i samfunnet og som foreldrene og NNPF ønsker å advare mot, understreker Reinholdtsen, som sier foredragene har fått veldig gode tilbakemeldinger.

Hun ber også Øksnes kommune om et økonomisk bidrag til arrangementet, da hun ikke ønsker å ta inngangspenger til foredraget. Hun skal også forhøre seg mot næringslivet i Øksnes om det er noen bedrifter som kan bidra økonomisk for å komme i mål med budsjett til foredraget.