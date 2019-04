Slik ser lista til Øksnes SV ut

Øksnes

Øverst på lista finner vi Ellen Birgitte Pedersen, med Mike Larsen og Torill Karijord som henholdsvis nummer to og tre.

– Vi er svært fornøyde med årets liste, og synes det er meget stas at toppkandidat Ellen B. Pedersen ønsker stille enda en periode. Ellen har gjort en formidabel jobb de siste årene, og vi er sikre på at hun kommer til å gjøre en like god jobb de neste 4 årene, opplyser leder i Øksnes SV, Tone S. Guldbjørnsen i en pressemelding.

God representasjon

I tillegg til Pedersen har Øksnes SV fått med seg 14 andre kandidater på listen. Av disse er 9 kvinner, og 6 er menn. Dette er noe partiet har vært veldig bevisste på.

– Det er viktig å ha en god representasjon av flere grupper i kommunestyret, både når det kommer til kjønn, alder og lokasjon. Med kandidater i tidlig 20-årene til kandidater som har begynt det gode liv i pensjonsalder treffer vi saker som engasjerer unge som gamle. I tillegg har vi en fin fordeling av kjønnene, og vi har kandidater fra flere tettsteder i kommunen. Med en slik liste er man i større grad sikker på at alles interesser blir tatt vare på, og det er noe vi er meget stolte av sier Guldbjørnsen i pressemeldingen.

Store planer

Nå som valglisten er på plass starter arbeidet med valgprogrammet for fullt. Guldbjørnsen opplyser at partiet har store planer for aktivitet frem mot valget, og både hun og resten av gjengen i Øksnes SV gleder seg til å møte lokalbefolkningen ute på stands utover sommeren og høsten 2019.

Nominasjonslista til Øksnes SV: