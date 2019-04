«Folkeopprør mot elendig vei»

Øksnes

Som de fleste vil være kjent med har firma Gunnar Klo AS investert betydelige beløp i sin virksomhet på Stø, Vesterålen Fishing har et flunkende nytt turistfiske anlegg på Klo, og nå har Øksnes fått ½ million til Dronningruta. Alt dette borger for økt trafikk, uten at veiene er i stand til å ta den økte belastningen. De som mest av alt får kjenne dette på kroppen er de som bor etter veistrekningen.

Den 31. januar ble kommunen anmodet om å komme med innspill til prioritering av utbedringer på viktige fylkesveger med næringstransport. Saken ble behandlet i formannskapet den 5 mars. Utbedring av anlegget over Strengelvågfjorden inkl. ny bru, og strekningen Myre – Stø, sammen med 3 andre veistrekninger ble prioritert.

Fylkestinget har avsatt til sammen 1 milliard til ekstra satsing på viktige næringsveier i Nordland, fordelt på 250 millioner kroner årlig over en 4 års periode.

På bakgrunn av oppslaget på VOL kan det virke som om Statens vegvesen ikke er kjent med dette siden de bare kan love «flikking» på de verste områdene, og begrunnet det med økonomi, eller mangel på sådan.

Etter artikkelen på VOL og vegvesenets svar på hva som ligger i planene for vedlikehold av veien, har Leif Bergesen ergret seg grønn på etatens svar. Nå er det imidlertid penger å hente, og kommunen må derfor sikre sin rimelige andel av pengene slik at den begredelige veistrekningen blir utbedret.

Utdrag fra NFKs’ økonomiplan

Rådmannen anbefaler i sin saksutredning en snarlig oppgradering av veien til Stø i tillegg til at anlegget over Strengelvågfjorden inkl ny bru, måtte få en særskilt prioritet. Formannskapet fulgte anbefalingen og gjorde et vedtak i tråd med innstillingen.

Jeg reagerer derfor når Ordfører Karianne B. Bråthen sier det er lite kommunen isolert sett kan gjøre rundt saken, all den tid det er en fylkeskommunal vei det er snakk om.

Jeg formoder at prioriteringene ble oversendt fylkeskommunen innen fristen og blir fulgt opp av ordføreren slik at vegvesenet som har ansvar for vedlikehold på fylkesvegnettet, er kjent med formannskapets prioriteringer.

På bakgrunn av oppslaget på VOL kan det virke som om hun vil avvente oppfølging inntil fylkesråden kommer på besøk i mai. Dvs. ett par måneder etter at formannskapet gjorde sitt vedtak. Vi har ingen tid å miste så her må nok ordføreren være mer proaktiv og foroverlent. Det er all mulig grunn til å tro at det er mange om benet.

Initiativtaker Leif Bergesen fra Stø som tok bladet fra munnen og påpekte det mange i bygdene Stø og Klo føler, var ute i media 7 dager etter at formannskapet fattet sitt vedtak. Det burde være et tydelig signal om at det ikke var noe tid å miste med tanke på oppfølging av formannskapet vedtak.