Torskeprisene bare øker

Den ukentlige prisstatistikken fra Norges Råfisklag viser at prisen for sløyd torsk med dette sist uke gikk opp fra 32,89 uka før for leveranser i Vesterålen. Nest dyreste torsk finner vi i Lofoten med en snittpris på 32,68. Landet kvantum torsk for hele råfisklagets distrikt var i forrige uke 13.610 tonn, mot 10.400 tonn uka før.

Kamp om torsken: Kjøpte torsk for 38 kroner per kilo En fiskekjøper i Vesterålen har denne uken betalt 38 kroner per kilo for torsk. Det er nesten fem kroner over den høyeste gjennomsnittsprisen i vinter – som er 33,18 kroner.

Lofoten er fortsatt det distriktet det fiskes best, og landet i forrige uke 6.522 tonn fersk torsk.

Verdien for fersk torsk sist uke var på 291 millioner kroner.