Heiste PRIDE-flagget ved en feil på rådhuset

Øksnes

På morgenen søndag ble det ved en feil heist opp feil flagg på rådhuset, det skriver Øksnes kommune på sin hjemmeside på Facebook.

Man forklarer også hvorfor flagg-glippet skjedde:

– 21.april var dato for PRIDE-markeringa i Vesterålen i 2018, derfor kom PRIDE-flagget ved en feil opp i dag. Dato for PRIDE-markering i Vesterålen for 2019 er ennå ikke satt. Første påskedag er en offentlig flaggdag, og så snart vi oppdaget feiltakelsen ble den rettet opp. Vi beklager, og ønsker fortsatt god påske, hilses det fra Øksnes kommune.