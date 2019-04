– Ikke fyr opp ild utendørs!

Øksnes

Når vi er velsignet med finvær nordpå, er det nok fristende å få stelt litt i hagen og kanskje fyre på en aldri så liten bråtebrann. Eller å komme seg ut på tur og tenne opp et bål til å grille pølser på. Alt dette er forståelig – men ulovlig.

15. april trådte et generelt bålforbud i kraft, og dette varer helt til 15. september. Brannsjefen i Øksnes sier det er viktig å forholde seg til lovverket, som er der av en grunn.

– Ja, jeg har fått med meg alle meldingene om brann i hele distriktet de siste dagene. Det absolutt farligste man kan gjøre når det er så tørt som nå, og mens gresset ennå er brunt og vissent, er å starte bråtebranner. Når det først tar skikkelig fyr går det enormt raskt før brannen er ute av kontroll, og glørne de sprer seg over enorme avstander. Spesielt når det er litt vind i tillegg er dette direkte farlig. Det vitner også de mange brannutrykningene i Vesterålen om, fastslår Reinholdtsen.

Via twitter-tjenesten til politiet i Nordland har VOL fulgt med på de mange branner rundt om kring i hele fylket, og det er ikke så rent få. Daglig har det også vært uttrykninger i Vesterålen på grunn av uvøren omgang med levende ild utendørs.

– Respekter lovverket, og skal du først fyre opp et lite bål for å grille pølser når du er på tur, husk nå på å lage ei skikkelig grue til bålet og sørg for å slokke skikkelig i etterkant. Før gresset blir grønt skal det nesten ingen ting til før en brann sprer seg, minner brannsjef Reinholdtsen om.