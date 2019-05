Øksil to ganger nordnorske mestere

Øksnes

Det er en meget fornøyd trener Frode Gabrielsen som forteller om et meget bra mesterskap for sine unge gutter. Faktisk er guttene bare 11 år gamle, og deltok i mesterskap for U13-lag.

– Ja, jeg er kjempestolt over guttene mine, som faktisk kruset gjennom de innledende kampene uten ett eneste tap. To ganger slo de laget fra Tromsø, som de også vant mot i finalen. Men i finalen kom nok nervene krypende og stundens alvor ble gjeldende, for guttene lå under med hele 10-3 før de tok grep og kom tilbake og vant settet 29-27 og til slutt vant finalen, forteller Gabrielsen.

Øksil deltok med to guttelag i det nordnorske mesterskapet, hvor det andre laget ble slått ut i innledende runde.

Også Øksils jentelag for U13 gikk hele veien til topps i turneringen med seier, også de mot Tromsø, med settsifrene 25-22 og 25-13.

– Jeg er stolt over det våre unge spillere får til. Det vitner om at det gror godt i rekkene for volleysporten i Øksnes, avrunder en strålende fornøyd trener.