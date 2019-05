Fylkesmannen besøker Øksnes

Øksnes

Den nye fylkesmannen i fylket har et håret mål om å besøke samtlige av Nordlands 44 kommuner før sommeren 2019. Han startet sin rundreise allerede i februar, og har nå bedt om å få komme til Øksnes onsdag 15. mai på ettermiddagen.

– I den forbindelse ønsker jeg svært gjerne å møte formannskapene ute i kommunene, samt rådmenn med ledergruppene deres. Selv har jeg med meg flere fra fylkesmannsembetets ledelse på reisene. Vi har satt av to timer til møte med hver kommune. For å rekke å besøke alle kommunen før sommeren, har vi en meget stram kjøreplan. Det betyr at det i utgangspunktet ikke vil være rom for befaringer under besøkene, presiserer Karlsen i brev til Øksnes kommune.

I starten av møtene er det ønskelig at fylkesmannen får inntil en halvtime til innledning, deretter får kommunene selv disponere den øvrige tiden.