Ønsker skolemat for alle i Øksnes

Øksnes

Det var et enstemmig kommunestyre i Øksnes som klare å fatte et felles vedtak som tilsier at man til neste møte i kommunestyret skal ha seg forelagt ei sak som tilsier at man ønsker en felles skolematordning for samtlige barn ved alle skoler i kommunen.

Ikke utvidet skolematordning på Myre Det vurderes fra Myre skoles side at det ikke er mulig å utvide dagens kantineordning til flere klassetrinn neste år.

Ordlyd i vedtak: «Kommunestyret ber administrasjonen legge frem en vurdering av et forenklet mattilbud for alle elevene i Øksnesskolen. Saken inkludert eventuelle økonomiske konsekvenser settes opp i neste kommunestyremøte.