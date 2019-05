Ble kårets til årets årets kvinnelige studentidrettsutøver

Øksnes

24-åringe fra Øksnes, som nylig ble uteksaminert og er klar for nye utfordringer, har høstet mye heder denne sesongen. Søndag ble hun kåret til Student-Athlete of the Year ved University of Texas Rio Grande, ifølge lokalavisen progresstimes.

Laget hennes vant grunnserien i Western Athletic Conference, men ble slått ut tidlig i sluttspillet. Tidligere i år ble hun kåret til årets kvinnelige spiller i Western Athletic Conference, som er betegnelsen på et område som dekker store deler av det vestlige USA.

– Alle rundt meg, inkludert lagkamerater, trenere, familie og venner har bidratt til at det har gått så bra, sier Steen Knudsen i et intervju med WAC Digital Network i forbindelse med prisutdelingen, uttalte hun til WACs hjemmeside i forbindelse med utdelingen.

Steen Knudsen satte også flere individuelle rekorder i løpet av sesongen og leverte for eksempel 409 poenggivende smasher, noe som gjorde henne til den første spilleren i universitetets historie med mer enn 400 poenggivende smasher per sesong de siste tre sesongene.

Hovedtreneren hennes i University of Texas, Todd Lowdery, er svært godt fornøyd med vesterålingens innsats i årets sesong.

– Hun har vært enorm hele sesongen. Hun var så stabil for oss. Hver gang vi trengte et avgjørende poeng, var hun kapabel til å gå ut å skaffe oss det. Dersom vi begynte å miste litt av trykket, var hun i stand til å sørge for et par poenggivende smasher, eller at hun satte i en gang en serverekke. Hun har virkelig utviklet seg defensivt og har blitt en komplett spiller i år, har han tidligere uttalt til klubbens hjemmeside