– Veldig fornøyd med plasseringen

Øksnes

– Jeg synes at vi klarte oss veldig bra, selv om vi ikke vant, sier Eirik Berglund til VOL.

Sammen med klassekameratene Isak Tangrand og Julie Pedersen, fortsatte tiendeklassingene trenden fra tidligere med å svare rett på mange spørsmål.

Under siste spørsmålskategori klatret de enda lenger opp på listene blant de ni lagene. De tre lagene med flest poeng gikk videre til finaleløypa, men da Myre skole lå fire poeng bak tredjeplassen, stoppet reisen her. Det var til slutt Strandbarm skule som stakk av med seieren.

– Det var litt kjipt at vi ikke gikk videre, men jeg er veldig fornøyd med den plasseringen vi fikk. Jeg er også glad for at vi ikke lå bak med bare ett poeng, sier Berglund.

– Hvordan var det å konkurrere på TV?

– Det var veldig artig. Jeg var ganske nervøs de første gangene, men i finalen gikk det veldig bra. Da hadde jeg jo tross alt gjort det noen ganger tidligere, konstaterer han.

Myre skole i Øksnes. Myre skole går videre til finalen i Klassequizen 2019 Laget fra Myre skole går videre til finalen i konkurransen Klassequizen 2019 på NRK1.

Stokmarknes skole gleder seg til landsfinalen i Klassequizen: – Det blir en tøff kamp Tiendeklassingene på Stokmarknes skole har gjort det godt i Klassequizen, og gikk etter fylkesfinalen videre til landsfinalen.

Klassequizen: Stokmarknes også videre til landsfinalen Laget fra Stokmarknes går også videre til landsfinalen i Klassequizen, som går av stabelen i Oslo. Det blir dermed lagene fra Stokmarknes og Myre i Vesterålen som skal representere Nordland fylke i landsfinalen.