Musiker Ann-Iren Hansen fra Øksnes har hjemlengsel

Øksnes

– Jeg kommer susende hjem til helga med det nye albumet mitt i kofferten og holder konsert i Nyksund Brygge førstkommende søndag. Jeg gleder meg til å spille de ferske låtene fra mitt tredje album «Ikkje lukk hjertet igjen» hjemme i Vesterålen, forteller Ann-Iren i en epost til VOL.

Hun forteller at de nordnorske visene ble godt mottatt av publikummet både i Oslo, Bergen og Stavanger da hun var på en lengre turné i regi av Norsk Viseforum i april.

– På viseklubben i Horten fortalte en tilhører at han opplevde at vise-sjangeren og den nordnorske dialekten er en perfekt kombinasjon og et rått kunstnerisk uttrykk.

Lengter etter midnattssola

Konserten hun holder i Nyksund denne kvelden blir full av finurlige viser, varme og humor. Kanskje har du hørt godnatt-sangen «Ho Tippoldemor» som Ann-Iren skrev som en hyllest til den magiske midnattssola? Uansett om skyene slipper sola ned til oss på Nyksund Brygge denne kvelden eller ikke så blir det en varm og nær visekveld i havgapet, heter det i en pressemelding.