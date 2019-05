Vil bygge framtidens fabrikk for hele fisken

Øksnes

Øksnesværingen Andre Reinholdtsen er daglig leder i Myre Havbruk og en pioner innen levendelagring av fisk.

I over ett år har han samarbeidet med Nofima om å gjøre industri av restråstoff fra hvitfisk.

– Vi har kjørt småskalaforsøk over snart to år, og nå gjør vi storskala forsøk på Biotep i Tromsø. Vi har en del gode ting som skjer, men det blir enda for mye forskning, sier Reinholdtsen til Tekfisk.

Gjennom et prosjekt støttet av FHF med 780.000 kroner har forskerne i samarbeid med Myre Havbruk testet hvordan produksjon av restråstoff fra torsk kan oppskaleres.

De har prøvd ut forskjellen på å produsere proteinpulver av levendelagret torsk og torsk fra autolinebåt, og forskjellene på hode og rygger, blant annet. De har også prosessert hyserygger for å se på forskjeller og likheter mellom råstoff fra torsk og hyse.

– Det er masse som gjenstår, men vi har tatt noen fenomenale sjumilssteg med å lage et pulver som nesten er lukt og smaksfritt, sier Reinholdtsen til Tekfisk.