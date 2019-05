Johan Nordeng mottok idrettsstipend

Øksnes

– Det var utrolig artig. Jeg synes at det er stort å komme videre fra å bare være nominert, til å bli en av finalistene. At jeg skulle vinne, var uventet. Jeg er veldig takknemlig for alle som stemte på meg, sier Lien Nordeng til VOL.

Multitalentet, som også er en utsøkt løper, ble tildelt stipendet fordi han hevder seg nasjonalt både i langrenn og løp. Bare i år ble han for eksempel Nordnorsk mester i langrenn, og oppnådde også en sterk 5.- og 6.-plass i Hovedlandsrennet. I tillegg toppet han ungdomsstatistikken for 10k-løp i 2018.

– Han mottok stipendet fordi han har vist veldig gode resultater, sin unge alder til tross, blant annet på Hovedlandsrennet i langrenn. I tillegg er han et stort løpstalent, forteller daglig leder i Midnight Sun Marathon, Nils I. Hætta, til VOL.

Geografisk spredning

Ifølge Hætta blir stipendet delt ut til fire personer hvert år, der målet er å spre tildelingene mest mulig geografisk.

– Denne gangen var det Nordeng som vi mente var best kvalifisert av utøverne fra Nordland. Vi prøver også å fordele tildelingene på ulike idretter, slik at det ikke bare blir fotballspillere som vinner. I tillegg skal det være en jevn kjønnsfordeling,forteller han.

– Publikum har stemt frem kandidatene på Facebook. Vi sto igjen med 29 personer, der ti ble plukket ut til en finale. Den endelige avstemningen var en kombinasjon av Facebook-avstemning og juryvurdering, forteller Hætta.

Vinnerne får 25.000 kroner hver, som skal brukes til videre satsing.

Volleyball og hundekjøring

I tillegg til Lien Nordeng, mottok også Aurora Hokstad fra Tromsø (volleyball), Hanne Lyrek fra Alta (hundekjøring), og Iver Heggelund, også han fra Tromsø, stipend i årets utdeling fra Midnight Sun Marathon. Vilde Nilsen, som blant annet vant gullmedalje i Paralympics, mottok et ekstrastipend.

Stiftelsen Midnight Sun Marathon (MSM) ble etablert i 1989 og arrangerte det første Midnight Sun Marathon i 1990. MSM har siden utviklet seg til å bli en organisasjon som markedsfører og arrangerer ulike sports- og kulturarrangement i Tromsø.