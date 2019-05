Øksnes

Det har ifølge politiet vært ei forholdsvis rolig natt i Vesterålen, men på Myre ble politiet tilkalt til en fest. Her endte det med at to personer ble bortvist fra en fest grunnet utagerende oppførsel. Dette melder Nordland politidistrikt på Twitter.

Ellers i Nordand har det vært en forholdsvis hektisk natt, med en del hendelser relatert til rus og narkotika. Mer om det kan du lese i vår sak om hendelser i politidistriktet.