Havbåra fornyer seg

Øksnes

VOL har allerede skrevet at reder Gudmund S. Rognan fra Myre har solgt kystbåten Havbåra og var på let etter en nyere båt.

Nå melder rederiet på Facebook at de har bestilt et splitter nytt fartøy som skal ha samme navn.

– Vi har tro på fremtiden, fiskeriet og neste generasjon fiskere. Kontrakten er signert og

nybygget skal leveres 1. mars 2021 av Viknaslipen på Rørvik. Dette blir en flott arbeidsplass, melder rederiet Havbåra AS.

Solid selskap

Av regnskapsrapporteringen kan man lese at Havbåra AS er et veldrevet selskap.

