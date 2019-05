Leder fortsatt i kampen om 100.000 kroner

Øksnes

Det er bemanningsselskapet Jobzone som står bak prisen. Reinholdtsen har meldt at pengene eventuelt skal brukes til å lete videre etter Truls Henrik Johansen, som forsvant for snart ett år siden.

Via siden meldes det at det er kommet nye opplysninger om to aktuelle steder å lete på. Letekostnadene vil være på 200.000 kroner.

Søndag ved 1530-tiden leder Reinholdtsen kampen. Han har fått 31,05 prosent av stemmene. Line Borgersen følger like etter. Hun er med i organisasjonenTumaini, som yter bistand innen utdanning, helse og hjem i Kenya.

Borgersen har fått 29,65 prosent av stemmene. Den neste kandidaten har fått drøyt 11 prosent av stemmene.