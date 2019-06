– De billigste billettene kostet 6.000 Euro. Vi så kampen på Burger King i stedet

Øksnes

– Vi sjekket prisene utenfor stadion noen timer før kampstart. De billigste billettene kostet rundt 6.000 Euro (58.830 kroner), noe som ikke var aktuelt. Jeg vet at det var flere som betalte så mye, og mer for å komme inn. Jeg skjønner ikke at folk tar seg råd til sånt, sier han.

Ifølge The Telegraph, betalte enkelte Liverpool-fans hele 10.000 Euro (98.051 kroner) for en enkeltbillett.

Fullt over alt

Alternativet da de ikke kom seg inn på stadion, var å finne en pub eller lignende som viste kampen. Det var lettere sagt enn gjort, siden det var fullt over alt.

– Vi så den på Burger King. Der var det stor skjerm og masse folk. Det fungerte helt fint, sier Kristoffersen.

– Fantastisk stemning

Selv var han strålende humør etter seieren og syntes det smakte ekstra godt med en cuptrumf.

– Det var deilig, særlig etter det som skjedde i fjor, da det ble 1-3-tap for Real Madrid. Stemningen etter kampen var utrolig. Byen krydde av folk. Flesteparten av Liverpool-supportere, og noen få Tottenham-fans. Det har blitt hevdet at det var rundt 50.000 bare fra Liverpool her. Folk danset og hoppet i ring over alt. Jeg er fornøyd uansett, selv om vi ikke fikk sett kampen live. Å være her og oppleve stemningen har vært fantastisk og er verdt turen, sier han.

Finalerfaring

Lørdagens finale er ikke den første finalen der Kristoffersen har vært for å følge Liverpool. I fjor var han i Kiev, og året før i Basel i forbindelse med Europa League-finalen mot Sevilla. I 2016 var han på Wembley under ligacupfinalen, der Manch. City vant på straffer.

– De gangene hadde jeg billetter gjennom klubben. I år var pågangen så stor at klubben arrangerte avstemning for alle som hadde rettighet. Sjansen var 21 prosent for å få billett, sier Geir Kristoffersen.

I vinduet over kan du se en liten stemningsrapport fra nattens feiring i Madrid, som Kristoffersen selv har filmet.