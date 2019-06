Melder om adferdsproblemer i Øksnes-skolen

Øksnes

– Dette er ikke noe særegent for Øksnes, men vi må ta inn over oss at dette er noe som vi merker i økende grad. Myre skole er den desidert største skolen, og det er her utfordringene er størst, påpekte han under dagens formannskapsmøte.

Av samme årsak har kommunen ansatt en adferdskonsulent i Øksnes-skolen som skal jobbe med utfordringene.

Trangt på skolen

Etter at Strengelvåg skole fra høsten legges ned, samt at ungdomstrinnet i Alsvåg overflyttes til Myre, er kapasiteten ved Myre skole også en utfordring. Skolesjefen mener likevel at det skal gå greit fra høsten av.

– Det er klart at vi merker den store økningen i elevmassen. Vi har en plan for å løse dette og det ser ut til å gå greit. Men det er klart at vi må tenke på framtiden og utviklingen av framtidens skolekvartal på Myre, redegjorde han.

1,6 mill. til utvikling i Myre sentrum Planlegger basseng og «nytt» skolekvartal på Myre Øksnes kommune har avsatt 1,6 mill. i år til planlegging av nytt basseng, samt utvikle skolekvartalet på Myre for framtiden. Til uken sparkes prosjektet i gang.

Meløy innrømte at det også er utfordringer med tanke på alt for høyt sykefravær i Øksnes-skolen, og da spesielt for Myre skole.