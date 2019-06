Ny giv for Stø Bobilcamping

Øksnes

Det er Øksnesavisa som skriver dette.

VOL skrev nylig at det var stor usikkerhet rundt framtiden for bobilcampen på Stø, da eier Gunnar Klo AS slet med å finne en driver.

Nå ønsker Freddy Andreassen å blåse liv i tilbudet helt ved enden av veien gjennom Stø, der altså bobilcampen og restauranten der i en årrekke har vært et yndet reisemål både for tilreisende og fastboende.

– For oss som driver med turisme i Øksnes er det viktig at også Stø Bobilcamping er oppe og går, både med tanke på servering av mat og drikke og for å kunne gi de tilreisende muligheten for til å ha et sted de kan bruke både toalett og dusj. Det er grunnen til at vi har tatt initiativ til å få i gang full drift igjen, sier Andreassen til Øksnesavisa.

Andreassen satser tungt på turisme i Øksnes, og driver til daglig restauranten Matkroken i Myre sentrum, samt at han skal drive med overnatting og kafé i Tinden i sommer. Han tilbyr også turer på havet med ribb.

– Jeg mener vi har et stort potensial når det gjelder turisme i Øksnes, sier han i følge avisa.