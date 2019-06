Øksnes Entreprenør laget det beste bygget i nord i fjor

Øksnes

ØE var hovedentreprenør da Holmøy-konsernet bygget ut på Holmen. I dag ble satsingen kåret til det beste bygget i nord.

ØE konkurrerte med Ureddplassen laget Moldjord Bygg og Anlegg AS, Skage Barnehage bygget av G-L Bygg AS og Prostneset Havneterminal bygget av Peab Bjørn Bygg AS.

Administrerende direktør Stian Reinholdtsen var til stede i Tromsø da Øksnes-bedriften fikk prisen.

– Dette er helt fantastisk. Dette er noe av det ypperste vi kan oppnå. Det som å få A på eksamen når man får være entreprenør på det beste anlegget. Dette gjør meg stolt. Jeg og Øystein Knutsen har tatt imot prisen på vegne av våre veldig mange arbeidstakere som har bidratt. Det gjør meg stolt, sier Reinholdtsen.

ØE har lagt ned flere titalls tusen arbeidstimer på Holmen.

Han roser særlig byggherren Holmøy, og drister seg til den spådommen at Holmøy med dette bygget kommer til å sette standarden for nye bygg langs kysten.

– De kunne valgt å bygge en firkant, men satte i stedet en ny standard for innovasjon og krav til kvalitet. Deres satsing kan derfor legge premisset for andre utbygginger langs kysten, spår Reinholdtsen, som gratulerer byggherren Holmøy.

Han iler også til å dele litt av æren med alle underentreprenører som har bidratt til å realisere Holmøy-familiens drøm tegnet av Snøhetta.