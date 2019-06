Svidd gummi på Klomyra

Øksnes

Det var cirka 55 til stede, beretter Robert Andreassen, som har sendt bilder og video til VOL. Han varsler at det blir lignende treff på banen jevnlig i tiden framover.

– Hensikten med disse treffene er å gjøre noe sosialt sammen. Lørdag åpnet vi banen og fire biler laget litt show, sier Andreassen. Dette vil også skje fra tid til annen på de kommende treffene.

God bane

Banen på Klomyra fungerer godt, men klubben ønsker mer asfalt. Dog ikke på hele banen.

– Vi må ha en viss mengde med grusbane for å tilfredsstille reglene for bil- og ralleycross, sier Andreassen. Han sier at trenden for øvrig er at folk ønsker å kjøre mer «drifting», som krever asfalt. Drifting handler om å holde bilen under kontroll, mens bilen i utgangspunktet er ute av kontroll, beretter Andreassen.

Video

Publikum fikk sett flere godbitar av hva bilmiljøet i Vesterålen har å skilte med. I videoen under kan du se Kim-Andre Hermansen og hans Volvo 240. Han demonstrerer en såkalt «burnout». Dette er filmet samtidig som filmen over, men denne filmen viser hvordan det så ut inni bilen.

Hermansen skal senere denne måneden til Mo i Rana for å delta på Arctic Circle Raceway med Volvoen.





Mye lyd

Thomas Mikkelsen eier en Volkswagen Golf. Den har et heftig musikkanlegg i seg, som eieren konkurrerer med. På filmen ser vi Miriam Ditlefsen sitte i bilen. Alt som beveger seg på filmen er bevegelse som følge av bassgangen fra musikkanlegget!