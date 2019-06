Appell for fiberutbygging

Øksnes

Appellen overfor næringskonsulent i Øksnes kommune, påpekes det at det er enorm oppslutning blant beboerne i det berørte området, som i løpet av de siste ukene har opprettet en egen Facebook-gruppe, avholdt møte og satt i gang en underskriftskampanje.

– Vi står unisont sammen i denne saken og ønsker med denne appellen å belyse våre utfordringer med dagens eneste bredbåndsleverandør i vårt område, innledes appellen.

Det påpekes videre at dagens leverandør av internett ikke oppfyller dagens krav til hastighet eller stabilitet, noe som går ut over både private og næringsliv i området.

Dugnad

– Vi som innbyggere og bedrifter i Steinlandsfjord og Lifjord håper Øksnes kommune kan være med på å bidra til et stabilt og fremtidsrettet internettilbud samt TV-tjenester, slik som Altibox leverer til store deler av kommunen allerede. Vi vil også stille til dugnad om behovet for det skulle være der, og har egen entreprenør som kan stå for gravearbeidet ved utbygging av fiber i vårt område, loves det fra bygdefolket, som presiserer at de er glad i bygda si og ønsker alle å kunne bli boende der i fremtiden også.

– Men ikke til en hver pris. Vi lever i 2019 og må kunne stole på en stabil leveranse av Internett - hvor barna våre kan få muligheten til å jobbe med skolearbeidet sitt uten bekymring, og hvor det er mulig for ansatte i privat og offentlig sektor å planlegge hjemmekontor.

Knappe rammer

Øksnes kommune har levert søknad om midler gjennom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) til bredbåndsutbygging i kommunen på i alt 6,1 millioner kroner. Det er da tre konkrete områder det er søkt midler til, der strekningen Steinlandsfjord – Lifjord er prioritert som nr. to etter bygda Høydal.

Vil søke om tilskudd til bredbåndsutbygging Foran formannskapsmøte i Øksnes kommune 4. juni, fremmer kommunen søknad om tilskudd på 6,1 millioner fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) til bredbåndsutbygging i kommunen.

I går, 19. juni, levererte Nordland fylkeskommune sin innstilling på hvilke områder i hele fylket de mener bør prioriteres til Nkom-midler, som igjen skal behandles politisk i fylkesrådet. Næringskonsulent Lisa Steen Evensen i Øksnes kommune mener det er urealistisk å håpe på at samtlige tre prosjekter i Øksnes får midler.

– Nei, det er helt urealistisk med tanke på at potten for Nkom-midler er på totalt 25 millioner. Kostnadene for utbygging i de tre områdene i Øksnes vi har søkt for er stipulert til 11,5 millioner, der Øksnes kommune er innstilt på å bevilge nesten tre millioner i egenkapital. Hvor mye vi eventuelt får tildelt av Nkom gjenstår å se. Men som sagt er det helt urealistisk å forvente å få midler til samtlige tre områder, presiserer næringskonsulenten.