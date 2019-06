Landslagssamling til Myre

Øksnes

Landslagssamlingen på Myre vil bli fra 7. til 11. august i år. Denne samlingen er en del av forberedelsen mot EM-kvalifiseringene for ungdomslandslagene. EM-kvalifiseringen for gutter U18 er 29. august til 2. september i Falkøping, Sverige. EM-kvalifiseringen for jenter U17 er i Køge, Danmark fra 12. til 16. september.

Til samlingen på Myre er det tatt ut hele fem spillere fra Øksil, og én fra Sortland volleyballklubb. De fem fra Øksil er: Ane Stavem, Eline Hansen, Helma Stavem, Julianne Haughom og Simon Evensen, mens Tuva Melund Enevoldsen representerer Sortland VBK.