Telenor moderniserer tilbudet i Øksnes

Øksnes

I forbindelse med at Øksnes kommune har levert søknad om fylkeskommunale midler til bredbåndsutbygging, er det sendt forespørsel til Telenor hvorvidt de har planer om utbedring av deres tilbud. I brev til næringskonsulent i kommunen fastslår Telenor at de har slike planer.

– Det er absolutt planer for utbygging og modernisering av bredbånd i Øksnes kommune. Det er blant annet signert en intensjonsavtale mellom Telenor og kommunen, påpeker Telenor, og viser til brev fra mars i år der de redegjør for sine planer.

I brevet påpekes det samtidig at enkelte sentraler for fasttelefoni er besluttet lagt ned. Det vil ikke bli foretatt feilretting på disse sentralene frem til dette skjer. Kunder med fasttelefon får tilbud om en mobil hjemmetelefon/bredbåndstelefon, som er en langt mer driftssikker og fremtidsrettet fasttelefon. Det er derfor ikke slik at fasttelefonen forsvinner – snarere vil den bestå i en mer moderne utgave.

– Kunder med bredbånd vil også få tilbud om et erstatningsprodukt, avhengig av hvilke tjenester som er tilgjengelige på kundens adresse. Det kan være et fåtall tilfeller der vi ikke har erstatningstilbud for bredbånd, påpekes det videre.

Berørte privatkunder som har et abonnement på bredbånd og/eller fasttelefoni hos Telenor vil motta brev med informasjon i god tid før nedleggelse og/eller varsel om at feilretting ikke vil bli foretatt fra angitt tidspunkt. Bedriftskunder som blir berørt vil vi ta telefonisk kontakt med og informere om alternative løsninger.

– I tillegg vil vi varsle andre tilbydere slik at de kan varsle sine kunder som blir berørt.