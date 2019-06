Øksnes

VOL fikk melding om at politi fra Sortland rykket ut til Myre etter melding om slossing ved Høtten Pub på Myre natt til søndag.

Politiets operasjonssentral opplyser at politiet nå er ferdig med sin inngripen, og at det ikke ble personskader under tumultene.

Forholdet blir heller ikke anmeldt og politiet anser ser ferdig med saken.