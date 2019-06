Vil ha hurtigbåtsvar fra fylkesråd

Øksnes

Sannes, som de fleste kjenner som politiker for MDG, stiller spørsmålene til fylkesråden som privatperson. Hun skriver i innledningen til fylkesråden at det siste året har det vært mer regel enn unntak at hurtigbåten har vært kraftig forsinket på sommerstid og ved høytider. Hun skriver videre at hun personlig har opplevd at båten har vært opp mot 45 minutter forsinket på det meste. Sannes antar at dette skyldes at antallet passasjerer har økt, og at rutetabellen ikke har «hengt med»utviklingen.

«Men, nå er det mulig å måle hastighet med en app på mobiltelefonen, og det har jeg gjort flere ganger den siste tiden. Det viser seg, uten unntak, at hurtigbåten holder en fart på ca. 16 knop», skriver Sannes.

Resten av spørsmålet til fylkesråden, lyder som følger:

I denne forbindelse har jeg en del spørsmål, som jeg håper fylkesråden kan besvare:

Kan fylkesråden forklare hvorfor hurtigbåten konsekvent går med sakte fart, 16 knop? Er dette å regne som hurtigbåt?

Er det tatt høyde for, i anbudskriterier, at båten skal holde fart som hurtigbåt – for dermed å kunne holde rutetabellen?

Det er store for.skjeller på fraktpriser på hurtigbåt og ferge. Hvilket fraktregulativ brukes på «hurtigbåten» i Øksnes Vestbygd? Om fraktprisen er som hurtigbåt, mener samdferdselsråden at dette er rimelig, siden båten konsekvent holder en fart på 16 knop?

Synes fylkesråden at det er akseptabelt at passasjerer må vente opp mot 45 minutter på en kai, i all slags vær og hva vil han gjøre for at dette ikke skal være regelen for reisende i Øksnes Vestbygd.