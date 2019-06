Morild bet godt fra seg i Sveriges nest største fotballturnering

Øksnes

G12-laget har foreløpig vunnet en, tapt en og spilt en uavgjort, mens G14-laget har maktet to seire, en uavgjort og ett tap. De eldste guttene var ikke langt unna å kvalifisere seg for A-sluttspillet.

– Begge lagene er veldig fornøyd. Det er små marginer i en slik turnering. Hadde G14 hatt litt mer tur i første kampen, hadde de gått til A-sluttspillet. Å vinne to kamper er en veldig sterk prestasjon, og litt uvanlig at man ikke går videre med to seire og en uavgjort. Guttene på begge lag har levert veldig gode sportslige prestasjoner, sier Bråthen.

Selv om de unge spillerne har fått nye erfaringer i forbindelse med turneringen, understreker Bråthen at det sosiale er den viktigste ballasten spillerne tar med seg hjem.

– Det er artig å møte helt andre lag enn vi gjør til vanlig, og som også kommer fra andre land. Opplevelsen av å reise på en slik tur har stor verdi. Vi er en breddeklubb og stiller med to fulle lag, der alle får spille mye. Vi ønsker selvsagt å gjøre det så godt som mulig når vi først er her. Det sosiale, det å bygge lag, er likevel ekstremt viktig, slår Håvard Bråthen fast.

Begge lagene har en kamp til å spille søndag, før turneringen er over. Piteå Summer Games, er for øvrig Sveriges nest største fotballturnering for barn- og ungdom etter Gothia Cup. Ifølge Wikipedia deltar det rundt 800 i turneringen, som totalt består av rundt 2000 kamper.