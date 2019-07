Linnea og Norge ikke til finale

Øksnes

VOL skrev tidligere i uke om øksnesværingen Linnea Solvoll Laupstad (15) som deltar på Nordisk mesterskap for U16-lag i Sverige.

Tirsdags kveld var hun høyt oppe etter at Norge slo Danmark hele 5-0, der også Linnea var sentral med sine «assists».

- En stor opplevelse, rapporterte hun etter kampen overfor VOL.

Linnea var kjempefornøyd etter landskampen mot Danmark Linnea Solvoll Laupstad sier opplevelsen med ungdomslandslagets seier over Danmark med kalassifrene 5-0 i går var en stor opplevelse.

Etter tirsdagens seier over Danmark, har Norge gått på to strake tap, først mot Island på torsdag. Linnea åpnet likevel skårings-statistikken i den kampen, etter at hun satte inn et straffespark i første omgang. Norge tapte likevel mot Island med 3-2.

I dag gikk Norge på nok et tap, nå mot Tyskland med hele 7-1. Med det er drømmen om finalespill for de unge jentene over i dette mesterskapet.