Hevet båt som har ligget nedsunket i ett år

Øksnes

Båten har ligget på havbunnen i Nyksund i ett år. Tidligere i sommer ba teknisk hovedutvalg i Øksnes kommune om at båten ble fjernet så raskt som mulig. Kommunen tok ansvar og besørget kostnaden, og mandag skjedde det. André Reinholdtsen sto for selve bergingen, mens Øksnes Brann og Redning sørget for å stille med pumpe.

– Jeg bisto med selve pumpingen og brukte storpumpa. Vi måtte få bein på bunn og stropper rundt båten. Båten hadde en skade som tok inn vann, men vi fikk løfta den opp og tettet igjen, forteller Ken-Ivan Reinholdtsen til VOL.

Etter bergingen satte Ranen II kursen mot Myre, der den skulle på slip.