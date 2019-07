– Vi gleder oss sinnsykt mye

Øksnes

Det er andre året at Naustvika-festivalen går av stabelen. I fjor ble festivalen oppsummert som en suksess, og med årets program både håper og tror Edvard Pettersen at årets festival vil toppe fjorårets.

– Ja, det tror jeg absolutt. Vi har allerede solgt flere forhåndsbilletter enn i fjor, og vi har mange spennende og dyktige artister og band på plakaten i år. Men i fjor opplevde vi en del kø ved inngangen for de som ville kjøpe billett, så jeg kan bare oppfordre enda flere til å forhåndskjøpe billetter i år for å unngå nevnte kø, oppfordrer Pettersen.

Lang dag med aktiviteter

I tillegg til et musikalsk program med mange spennende navn, der nok Kristian Kristensens gullstrupe som siste mann ut på scenen vil fenge mange, lover arrangørene innholdsrike aktiviteter gjennom hele dagen.

Den gamle landhandelen på Meløya åpner på formiddagen, der en rekke lokale aktører inviterer til hyggelig handel. Ved landhandelen tilbys det i tillegg gratis musikk med tre generasjoner Hanssen fra Alsvåg, som lover diktopplesning, sang og musikk i tillegg til andre aktiviteter.

– Nytt av året er at selve festivalområdet åpner tidlig på ettermiddagen, da også første artist entrer scenen ikke lenge etterpå. Derfor håper jeg at festivaldeltakerne kommer litt tidlig på festivalområdet, slik at de får med seg alle artistene, oppfordrer de to blad Pettersen på nytt.

Mange frivillige i sving

I løpet av de siste par dagene har flere frivillige meldt seg til tjeneste under festivalen, men festivalsjefene ser gjerne at enda noen flere kunne tenke seg å bidra. Da er det spesielt til å betjene baren og stå for servering generelt de trenger noen ekstra hender til.

– Det er flott om noen flere kunne tenke seg til å bidra på denne måten, sier Edvard.

I tillegg til allerede nevnte artist Kristian Kristensen, som avslutter festivalen på lørdag, ønsker Edvard spesielt å trekke fram kanadiske Okay Mann med sin amerikana-inspirerte musikk, framført med akustisk lydbilde.

– Han kommer faktisk til Meløya allerede i morgen onsdag, da han skal tilbringe deler av ferien sin her. Han er en artist jeg gleder meg til å høre på hjemlige trakter, sier Edvard.

Også Bodø-bandet Regnvær drar Edvard fram som et ungt og spennende band.

Avslutningsvis sier festivalsjefene at de har bestilt sommerlig vær, noe yr.no ser ut til å gå med på.

– Ut i fra prognosene i alle fall ser det meget bra ut. Ingen ting hadde vært bedre enn om sola skinner, folk er happy og musikken treffer blink. Vi gleder oss i alle fall stort, avrunder Edvard og Matias Pettersen.