Arctic Sea Kayak Race er igang

Øksnes

Søndag gikk startskuddet for ASKR fra Ringstad i Bø, da med konkurransen long ramble, eller langtur om du vil. Ramme for den første dagen av arrangementet var det gamle handelsstedet Ringstad, ytterst i havgapet i Bø, før ferden i dag mandag går videre rundt Bø.

Ulike konkurranser

Arrangøren opplyser at de to første dagene av konkurransen vil ulike grupper padlere være hver for seg. De som la ut på langtur i går vil padle yttersida av Bø og Øksnes mot Skipnes der de ankommer utpå dagen på onsdag.

De som velger en kortere tur startet også i går fra Fjordcamp i Bø og padle i Øksnes Vestebygd til onsdag hvor også denne gruppen vil dra til Skipnes.

– Dersom været tillater det vil også kortturen padle litt på yttersiden, og vi satser på å møte de som er på langtur tirsdags kveld for felles overnatting, opplyser arrangøren på nett.

Sosialt på Skipnes

Onsdag når alle gruppene møtes er det duket for sosialt samvær på Fiskeværet Skipnes. Det er da tilgang på dusjer og annet kos for de som måtte ønske det.

Torsdag er det hviledag for deltakerne av ASKR, men det tilbys flere aktiviteter også denne dagen. Det tilbys blant annet to ulike kurs på torsdag: teknikk-kurs og kameratredning/selvberging. Samtidig med kursene tilbys en tur på Tindstinden, øyas høyeste fjelltopp.

– Dette er en passe tøff tur, og du bør være i god form for å ta den. Du bør heller ikke ha høydeskrekk, påpekes det.

200 meter sprint

På ettermiddagen kjøres en uhøytidelig og populær konkurranse for alle som måtte ønske å teste sine ferdigheter om bord i kajakken med blant annet 200 meter sprint, i tillegg til andre uformelle konkurranser.

På fredag er det igjen duket for nye opplevelser under ASKR, da dagen for maraton er kommet. Turklassen starter ca. en time før selve racet, der løypen for begge arrangementene bestemmes kvelden i forveien.

– Det skal ganske mye til for at denne ruten ikke vil gå på yttersiden av øyene ute i åpent hav. Med stor sikkerhet er dette virkelig mulighetene til å få prøvd seg som havpadler, fastslås det.

Dagen avsluttes med middag, fest og musikk.

ASKR avsluttes på lørdag med avreise fra Skipnes, og det vil gå bagasjebåt som tar med utstyr og de folkene som ikke kan padle tilbake til Fjordcamp i Bø.