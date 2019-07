Nye lekeparker ved Myre skole

Øksnes

Det er en fornøyd rektor Remi Vangen som kan opplyse at de nye lekeapparatene som skal monteres rundt omkring på uteområdene er ankommet Sortland, og blir levert på Myre tidlig neste uke.

– Det blir en betydelig oppgradering av uteområdene når hele lekeparken er ferdig montert. Om alt av monteringsarbeider er ferdig til selve skolestart kan jeg i dag ikke love, men jeg er optimistisk, redegjør Vangen til VOL.

Det ble noe oppstuss i Øksnes da det i vår ble kjent at det ikke var sikkert hvorvidt uteområdene ved Myre skole ville bli oppgradert i forkant av skolestart. Derfor er rektor Vangen fornøyd når han kan opplyse at Øksnes kommune er godt i rute.

Mange spennende leker

Med bare noen uker igjen til skolestart, krysser Vangen fingrene for at entreprenøren Staven Grus kan bli ferdig i tide til skolestart.

– Det var mange ulike tilbydere av lekeapparater, og Øksnes kommune antok en leverandør som kunne levere sitt utstyr relativt raskt. Det er jeg glad for, sier han.

Vangen lover en rekke ulike lekeapparater som snart står klar til de mange barn som skal ha sin skolegang på hans skole fra høsten av.

Det blir konkret et godt antall huskestativ og en «fugleredehuske» som består av en stor tallerken som kan romme flere barn samtidig.

– Videre blir det klatrenett og klatrestativer, et tennisbord av betong der barna kan spille bordtennis utendørs og en skaterampe. I tillegg skal tre små hytter som ble tatt ned for å huse dagens moduler monteres opp igjen. Det blir også områder for sandlek flere plasser, og alt i alt er det en stor satsning Øksnes kommune har gjort for å oppgradere lekeparken ved skolen, mener rektor Vangen.

I tillegg til Myre skole blir det levert lekeapparater som skal monteres ved den nye barnehagen i Alsvåg, barnehagen på Strengelvåg samt ved Alsvåg skole.