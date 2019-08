Thomas og Simon Evensen deltar i Jr. NM sandvolley

Øksnes

Det er Øksil som rapporterer dette på sin hjemmeside.

I puljespillet på tirsdag vant guttene 2-0 i to av kampene. Siste kampen måtte vinnes for å komme seirende ut av puljen. I første sett lå guttene under 20-15 men klarte etter mange gode toppspinn-server fra Simon og blokkarbeid fra Thomas og ta settet, rapporterer Øksil, som er moderklubben til de to blad Evensen.

I andre sett hadde guttene en 20-18 ledelse men klarte ikke å ro det inn så da måtte et tredje sett til. Der tapte guttene med de kjipe settsifrene 17-15.

Onsdag spilte guttene en jevn og bra kamp i 16-dels finalen. Urutinerte Øksil-spillere på sitt første NM klarte ikke å hamle opp med rutinerte landslagspillere og endte dermed med knepent tap 21-19 og 23-21.

Siste kampen på onsdag ble seier og guttene går nå for 17-plass av 42 lag.

– Dette er noe som far og hovedsponsor Bernt-Tore Evensen er godt fornøyd med, melder Øksil.

På fredag skal Simon i tillegg spille NM U17 sammen med søskenbarn Jonah Utvik. Her er det også 42 lag påmeldt og oppdateringer kommer etter hvert på Øksils hjemmeside.